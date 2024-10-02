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İhsan öğretmen kolejleri bile kıskandırdı

İhsan öğretmen, Kars’ın Çerme Köyü’ne atandı. Kendi imkanlarıyla okulda bir yenilikçi sınıf yaptı. Sırasından tahtasına kadar her detayda emeği vardı. Ortaya çıkan manzara kolejleri aratmadı...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
İhsan öğretmen kolejleri bile kıskandırdı

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Rize'li İhsan Kartoğlu, 6 yıl önce öğretmenliğe başladı. Kars'ın merkeze bağlı Çerme Köyü'nde Şehit Tahsin Yıldırım İlkokulu'na atandı. Öğrencilere olan sevgisi ve iletişimi ile sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Instagram'da 496 bin takipçisi vardı. İhsan Kartoğlu, bu tanınırlığı üzerinden okulu için düğmeye bastı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın FCL (Future Classroom Lab) yani Geleceğin Sınıfları Projesi kapsamında hayata geçirdiği yenilikçi sınıf düzenini okula taşıdı. Mobilya işleri için kuzeni Onur Birinci Rize'den Kars'a gelip sınıf düzenine katkı sağladı. Yine yardımseverlerin de desteğiyle masa ve sıralar yenilendi. Sınıfın boya, badana işleri yapıldı. Kendi imkanları ve sevenlerinin desteğiyle kurduğu sınıfta, modern eğitim yaklaşımlarını uygulamaya koyan Kartoğlu, "Hayalime kavuşmanın gururunu yaşıyorum. Öğrencilerim için en iyisini yapmak istiyorum. Çocukların derslerini en iyi şekilde anlayabilecekleri rahat, modern ve teknolojik bir ortam hazırladık" dedi. İhsan öğretmen, öğrencilerinin doğum günlerini de kutlayarak onların hayatlarında unutulmaz anılar bırakıyor. AYŞE NUR ERDOĞDU

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