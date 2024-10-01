SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Uçurumun kenarına yapılan ev, dağcıları ağırlıyor

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ndeki Kurt Tepesi'nde uçurumun kenarında inşa edilen ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan ev, zorda kalan ya da yorulan dağcılara yılın her günü kapılarını açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Uçurumun kenarına yapılan ev, dağcıları ağırlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ndeki Kurt Tepesi'nde uçurumun kenarında inşa edilen ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan ev, zorda kalan ya da yorulan dağcılara yılın her günü kapılarını açıyor.

Derebağ Belediyesi ve bir iş insanın desteğiyle 2013'te 2 bin 400 rakımda uçurumun kenarına ilçe halkınca imece usulü yapılan evin kapısında kilit bulunmuyor. Kayseri ile Niğde sınırında yer alan, mutfağı, 2 odası, banyosu, tuvaleti bulunan ev, çatısına kurulan güneş enerji sistemi ve Aladağlar'dan gelen kaynak suyuyla çevreci bir yapı olarak dikkat çekiyor. Uçurumun kenarında manzarasıyla büyüleyen evin bulunduğu konumdan, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes de görünüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail Lübnan’ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
İsrail, Hizbullah’ı içeriden vurdu: Birim 8200 ve MOSSAD’ın Üzüm Salkımı ajanları Hasan Nasrallah’ı katletti!
Emeklilikte çifte kazanç: Bu yıl borçlanma ve ihya için ne kadar ödeme yapılacak? Aylık tutarı ne kadar fark edecek?
Kış öncesi vatandaşın cebi rahatlayacak! Elektrik ve doğal gaza ekim ayında zam yok
Tüketiciler nefes alacak! Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı! Ne zaman yürürlüğe girecek? İşte örnek ödeme tablosu
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’de flaş açıklamalar | Nevzat Bahtiyar’ı suçladı: Kızı para vererek kendine alıştırmış
Lübnan’da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bizi kurtar
Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor’u 3-0 yendi
Hollywood’un kirli yüzü! Rapçi Sean Combs’un pedofili iddianamesi hazır: Mağdurlara şantaj ve rüşvet teklifi!
Lübnan sınırındaki İsrail’in katliam tanklarını A Haber görüntüledi!
Esra Erol’da Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar! Elindeki su şişesinde ne vardı? Eski eş Betül stüdyoda...
Mansur Yavaş’a Saraçhane destekli X operasyonu! Yüreksiz deyip Kılıçdaroğlu’ndan vurdular... Ekremci medyadan ’yarış’ itirafı
Serhat Akın saldırı anını anlattı! 250 bin TL’lik ’vur’ emrini veren azmettirici Hasan Şahin kim? | 5 kişi tutuklandı
Dudak uçuklatan rakam! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ödenen borcu açıkladı
SON DAKİKA