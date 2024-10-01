Uçurumun kenarına yapılan ev, dağcıları ağırlıyor

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ndeki Kurt Tepesi'nde uçurumun kenarında inşa edilen ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan ev, zorda kalan ya da yorulan dağcılara yılın her günü kapılarını açıyor.

Derebağ Belediyesi ve bir iş insanın desteğiyle 2013'te 2 bin 400 rakımda uçurumun kenarına ilçe halkınca imece usulü yapılan evin kapısında kilit bulunmuyor. Kayseri ile Niğde sınırında yer alan, mutfağı, 2 odası, banyosu, tuvaleti bulunan ev, çatısına kurulan güneş enerji sistemi ve Aladağlar'dan gelen kaynak suyuyla çevreci bir yapı olarak dikkat çekiyor. Uçurumun kenarında manzarasıyla büyüleyen evin bulunduğu konumdan, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes de görünüyor.