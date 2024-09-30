Dünyada ilk: Tip 1 diyabet kök hücreyle iyileşti

Nature dergisinde yer alan makaleye göre Çin'in Tianjing şehrinde yaşayan 25 yaşındaki bir kadın, tip 1 diyabet hastalığının tamamen iyileşmesini sağlayan kök hücre nakli tedavisiyle tıp dünyasında bir ilke imza attı.

Kendi vücudundan alınan hücrelerle gerçekleştirilen bu nakil, üç aydan kısa bir sürede kadının kendi insülinini üretmesini sağladı. Nature dergisine konuşan kadın, artık şeker yiyebildiğini belirterek, "Her şeyi yemekten keyif alıyorum" dedi. Çığır açan bu tedavi, Kanada'daki. Bu başarı, kök hücre araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Kök hücreler biyolojik bir çalışmayla pankreas hücrelerine dönüşebiliyor.