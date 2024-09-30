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Adana'da diş hekimine saldırı düzenlendi!

Adana Ceyhan'da yaşayan diş doktoru Muhammet Fatih Erkılınç., komşusu Burak Ç.'nin yanına gitti. Burak Ç. diş doktoruna "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın" dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Burak Ç. diş doktoruna pompalı tüfek ile ateş etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
Adana’da diş hekimine saldırı düzenlendi!

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Adana Ceyhan'da yaşayan diş doktoru Muhammet Fatih Erkılınç., komşusu Burak Ç.'nin yanına gitti. Burak Ç. diş doktoruna "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın" dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Burak Ç. diş doktoruna pompalı tüfek ile ateş etti. Şanş eseri Erkılınç'a kurşun isabet etmedi. Ardından Burak Ç., muştayı eline alıp doktorun yüzünü darp etti. Daha sonra Burak Ç. olay yerinden kaçtı. Yüzünde şişlik ve yaralar oluşan Muhammet Fatih Erkılınç hastaneye gitti. Darp raporu aldı. Polise şikâyet etti.

HANGİ DEVİRDE YAŞIYORUZ
Dr. Muhammet Fatih Erkılınç, "Ben bir hekimin. Gelen hastalarımıza kimin düşmanısın? diye sorup, muayene etmeyecek miyiz? Hangi devirde yaşıyoruz? Bu neyin kafası" şeklinde konuştu.

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