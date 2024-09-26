Sevgilisini asit dökerek öldürmüştü! O caniye müebbet hapis

Denizli'de yaşayan Özgür G. (44), 2.5 yıl önce hafta sonu tatili için İstanbul'a geldi. Özbek sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve Kırgız arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti. İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Özgür G, poşetten çıkardığı kutunun kapağını açtı. Asit içerikli sıvıyı korkudan birbirlerine sarılan iki kadının üzerine attı. Yakalanan Özgür G. tutuklandı. Kalandarova ise hastanedeki 38 gün sonra can verdi. Mahkeme, 19 yıl hapsi istenen zanlıyı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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