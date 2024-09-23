Sonbaharın gelişiyle birlikte özellikle kış aylarında saatlerin geri alınması konusu tekrar gündeme geldi.
Sonbaharın gelişiyle birlikte özellikle kış aylarında saatlerin geri alınması konusu tekrar gündeme geldi.
TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirilmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla uygulama son bulmuştur.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği sürece kış saati uygulaması bu yıl da olmayacak. Yani Türkiye'de saatler geri alınmayacak.
GECELER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?
Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.
Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.