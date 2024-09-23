Metin Arolat’a veda

Kadıköy'de sahne aldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52) için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, Nilgün Belgün, televizyon programcısı ve sunucu Esra Erol, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Arolat'ın cenazesi cenaze namazının ardından İzmir'e gönderildi, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ablası Fatoş Alkan, 'Bitti, sözün bittiği yer. Çok seveni vardı, çok iyi bir insandı Gülşen benim kardeşim" dedi.

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