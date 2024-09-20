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TÜİK, Türkiye’de en uzun süre yaşayanların ilini açıkladı!

TÜİK, Türkiye’de en uzun süre yaşayanların ilini Tunceli olarak açıkladı. Kentte oturanlar ise uzun hayatın sırlarını tek tek sıraladı: Temiz hava almak, paketli gıdaları bırakmak, organik tereyağı, çiçek balı ve yoğurt tüketmek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
TÜİK, Türkiye’de en uzun süre yaşayanların ilini açıkladı!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Hayat Tabloları' verilerini açıkladı. Türkiye'de 2021-2023 yıllarında doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 80,8 yıl ile Tunceli olarak kayda geçti. Tunceli'yi 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i, 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi. Tunceli'de yaşayan yaşlı nüfus, uzun yaşamın sırrının doğa, temiz hava ve doğal ürünlerin tüketilmesi olduğunu söyledi.

EN TEMiZ 4 iL ARASINDA
Kişi başına 29 bin 426 metrekare orman alanı ile Tunceli, ülke genelinde havası en temiz 4 il arasında yer alıyor. Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş doğasıyla birçok bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Kentte dut pekmezi, çiçek balı, kuru fasulye, kaya tuzu, tek dişli dağ sarımsak, şişelenmiş Munzur suyu gibi birçok organik ürün yurt dışına ihraç ediliyor.

Gülizar Uçar (74), "Doğamız, havamız, sularımız tertemiz. Paketli gıdalar yemiyoruz. Her zaman doğal besleniyoruz. Tereyağı, yoğurt, bal tüketiyoruz ondan dolayı da uzun yaşıyoruz" dedi.

İbiş Tan (77), "Dağlarımızda temiz hava var. Şehirde fabrika yok, içme sularımız tertemiz. Dağlarımızda birçok şifalı ot var. Biz tereyağı, çökelek, peynir, ışkın, mantar, şifalı otlar yiyoruz" diye konuştu.

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