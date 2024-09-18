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İneklerine uygun arazi bulamayınca çareyi bakın ne yapmakta buldu!

Hayvancılık yapan Gökhan Karadeniz, sayıları artan inekleri için uygun arazi bulamadı. Çare olarak ise 4 katlı bina yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
İneklerine uygun arazi bulamayınca çareyi bakın ne yapmakta buldu!

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Trabzon Şalpazarı'na bağlı Simlice Mahallesi'nde besicilikle geçimini sağlayan Gökhan Karadeniz'in büyükbaş hayvanlarının sayısı arttı. Büyük bir yer aradı. Ancak bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle uygun arazi bulamadı. Hayvanları için 4 katlı bina yaptırdı. Binanın 3 katını hayvanları ve yemleri için ayırdı. 1 katını da kendisine ev olarak tasarladı. Karadeniz, "Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk. Katlı mandıralar Karadeniz'in geleceğini kurtarabilir. Çünkü arazi sıkıntıları olduğu için yani küçük yerleri de değerlendirebiliriz. Tabii ki burada devletimizin de bize desteğini esirgemezse yani bölgesel projelerde bize destek verirse daha güzel sonuçlar elde edeceğimize de inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Karadeniz, "İlk katta besilik, ikinci katta sağımlık ve buzağılarımız, üçüncü katımız ot, saman yem bulunuyor. Dördüncü katı ise ev olarak yaptık" dedi.

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