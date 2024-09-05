PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesiyle son anını anlattı

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesiyle son anını anlatarak, "Ölmeden önceki gece alnını öptüm, 'Seni çok seviyorum' dedim. Keşke ona sarılsaydım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesiyle son anını anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Miami'de kızı Anjelik'in evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi. Kızı Anjelik Calvin, "Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı. Keşke biraz daha yanında kalsaydım. Ertesi gün cansız bedeniyle karşılaştım. İki haftadır çok ateşi vardı. Hastaneye gitmek istemedi. Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı" diyerek sürecin nasıl işlediğini bildirdi.

Cenaze işlemleriyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Anjelik, manevi babası Örfi Bilgin'in yanı sıra İşadamı Cemal Kalyoncu ve eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konsolosluk aracılığı ile kendisine ulaşıp ve yardımcı olduklarını söyledi.

VASİYETİ VAR ANNESİNİN
"Ölürsem beni doğduğum yere gömün" dediğini belirten Anjelik, bu işlem için 20 bin dolar gerektiğini belirtti. "Kültür Bakanlığımız bunu üstlenmek istiyor" dedi.

NAMAZINI AKSATMAZDI
Annesinin namaz kıldığını aktaran Anjelik "Rahatsızlığı nedeniyle namaz kılamadığı için üzülüyordu. Allah korkusu çok olan, dini bütün bir kadındı. Annemin cüretkar pozları olduğu için farklı algılanabiliyor. geçirdi. Tabletinden 4000 tane dua resmi çıktı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
İstifa eden tazminat alabilir mi? 2008’den itibaren sigortalı olanlar…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
Hamas İsrail saldırısında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Bu durumun tek sorumlusu Netanyahu
Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d’Or ödülüne aday
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Başrol Mertens değil Onyekuru | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
SON DAKİKA