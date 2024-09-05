Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesiyle son anını anlattı

ABD Miami'de kızı Anjelik'in evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi. Kızı Anjelik Calvin, "Ölmeden önceki gece alnını öptüm, "Seni çok seviyorum" dedim. Uyumaya gittim. Keşke ona sarılsaydım. İçimde ukde kaldı. Keşke biraz daha yanında kalsaydım. Ertesi gün cansız bedeniyle karşılaştım. İki haftadır çok ateşi vardı. Hastaneye gitmek istemedi. Ağır KOAH hastasıydı. Nefes alamadığı için inliyordu. Yatakta ölü bulunması ve saatler önce ölmesinden dolayı polisler incelemeye aldı" diyerek sürecin nasıl işlediğini bildirdi.

Cenaze işlemleriyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Anjelik, manevi babası Örfi Bilgin'in yanı sıra İşadamı Cemal Kalyoncu ve eski bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konsolosluk aracılığı ile kendisine ulaşıp ve yardımcı olduklarını söyledi.



VASİYETİ VAR ANNESİNİN

"Ölürsem beni doğduğum yere gömün" dediğini belirten Anjelik, bu işlem için 20 bin dolar gerektiğini belirtti. "Kültür Bakanlığımız bunu üstlenmek istiyor" dedi.



NAMAZINI AKSATMAZDI

Annesinin namaz kıldığını aktaran Anjelik "Rahatsızlığı nedeniyle namaz kılamadığı için üzülüyordu. Allah korkusu çok olan, dini bütün bir kadındı. Annemin cüretkar pozları olduğu için farklı algılanabiliyor. geçirdi. Tabletinden 4000 tane dua resmi çıktı" dedi.