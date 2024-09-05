Adana’da korkunç cinayet: Sevgilisinin arkadaşları önce dövdü sonra bıçaklayarak öldürdü

Adana'da yaşayan Selcan Ç. (37) sevgilisi Ramazan Karabulut'un (45) önceki akşam yanına gitti. Selcan Ç., Karabulut ile arasında tartışma çıktı. Olay giderek büyüdü. Buna sinirlenen Selcan Ç. yakın arkadaşı olan Talüt Yavuz'a (53) haber verdi. Yavuz, Ramazan'ı arayarak 'Gel konuşalım' diyerek başka bir yere çağırdı.

Daha sonra Yavuz, arkadaşları Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ile H.Y de (15) yanına alarak Ramazan Karabulut'un yanına gitti. Karabulut, sevgilisi Selcan Ç. ile konuşmak istedi. Ancak gelen kişiler kavga çıkarttı. Uğurcan Sergen Dokumacı, bıçağını çıkarıp Karabulut'a sapladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı, Murat Güngör, Talüt Yavuz, Kemal Elmasten'ı gözaltına alıp sorgulamaya başladı.