Mersin’de sevgili dehşeti!

Mersin'de 2 çocuk annesi öğretmen Derya Demir (47), öğretmen olan sevgilisi M.O. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine M.O, sevgilisi Demir'i defalarca bıçakladı. Daha sonra M.O. hızlıca uzaklaştı. Öldürdükten sonra genç kızın kartından alışveriş yaptı. Ancak ailesi Demir'den haber alamadı. Durumu hemen polise bildirdi. Talihsiz öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri geldi. Katil zanlısı M.O, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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