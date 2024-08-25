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Karısını evde öldürüp kaçtı oğluna ''Git çabuk bak'' dedi

Hasan Dim, tartıştığı eşi Elif’e tekme tokat saldırdı. Kanlar içinde bıraktı. Ambulans çağırmak yerine oğlunun yanına gitti. “Anneni öldürdüm. Git bak” deyip kaçtı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Karısını evde öldürüp kaçtı oğluna ’’Git çabuk bak’’ dedi

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da önceki gün kan donduran bir cinayet işlendi. Dim çiftinin tartışması kanla sonuçlandı. 2 çocuk annesi Elif Dim (38) evde eşi Hasan Dim ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Gerilim giderek arttı. Olayın büyümesiyle Hasan Dim, Elif Dim'i dövmeye başladı. Vücudunun her yerine tekme ve yumrukla saldırdı. Kanlar içinde kalan genç kadın, yere yığıldı. Hasan Dim ambulans çağırmadı. Eşini öylece bırakıp arkasına bakmadan evden çıktı.

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Soluğu mahalledeki kahvede aldı. Kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına gitti. Çocuğuna,"Anneni öldürdüm, eve çabuk git bak" diyerek hızlıca kaçtı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Gözyaşlarına boğulan oğlu, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elif Dim'in yaşamını yitirdiği belirledi. Vücudunda darp izleri bulunan talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü. Polis, Dim'i yakalamak için çalışma başlattı.

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