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Evlilik hazırlığındaki genç kız kalp krizinden öldü!

Hatay'da yaşayan 19 yaşındaki İdal Şahin, evlilik hazırlığı yapıyordu. Şahin, aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Genç kız hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Evlilik hazırlığındaki genç kız kalp krizinden öldü!

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Hatay'da yaşayan İdal Şahin (19), evinde aniden fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Şahin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Nişanlı olduğu ve düğününe 17 gün kaldığı öğrenildi. İdal Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi. Acılı baba Mehmet Şahin ise sözleriyle herkesi ağlattı: Nişandan önce nenesi öldü. Düğünü erteledik. Sonra damadın dayısı ölünce düğünü Eylül'e erteledik. Ama kızımı cansız bedenini öptüm. Gelinlik giyeceği yerde kızım kefen giydi.

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