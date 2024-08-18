2024 yılında yapılan araştırma, yaşlanmanın yavaş ve istikrarlı bir süreç olmaktan ziyade iki büyük hızlandırılmış patlamayla gerçekleştiğini ortaya koydu. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, 44 yaş civarında ve 60 yaşında olmak üzere, vücutta büyük yaşa bağlı değişiklikler yaşanıyor. Bu bulgular, neden belirli yaşlarda kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarının arttığını açıklayabilir.