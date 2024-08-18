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44 ve 60 yaşa dikkat! Aslında iki farklı şekilde yaşlanıyoruz! Uzmanlar açıkladı

Geçtiğimiz aylarda yapılan araştırmalar, yaşlanmanın yavaş ve istikrarlı bir süreç olmaktan çok, belirli yaşlarda hızlanan dramatik değişikliklerle karakterize olduğunu ortaya koyuyor. Stanford Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmaya göre, yaşlanma sürecinde özellikle 44 ve 60 yaş civarında iki büyük biyolojik değişim dalgası yaşanıyor. Bu bulgular, yaşlanma ile birlikte belirli sağlık sorunlarının neden bu yaşlarda artış gösterdiğini açıklayabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 17:32 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 17:32
44 ve 60 yaşa dikkat! Aslında iki farklı şekilde yaşlanıyoruz! Uzmanlar açıkladı

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2024 yılında yapılan araştırma, yaşlanmanın yavaş ve istikrarlı bir süreç olmaktan ziyade iki büyük hızlandırılmış patlamayla gerçekleştiğini ortaya koydu. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, 44 yaş civarında ve 60 yaşında olmak üzere, vücutta büyük yaşa bağlı değişiklikler yaşanıyor. Bu bulgular, neden belirli yaşlarda kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarının arttığını açıklayabilir.

Stanford Üniversitesi Genomik ve Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi'nin direktörü ve genetikçi Prof. Michael Snyder, bu iki dönemin yaşlanma sürecinde kritik roller oynadığını belirtiyor. "Zamanla kademeli olarak değişmiyoruz, gerçekten dramatik değişimler var," diyen Snyder, özellikle 40'lı yaşların ortası ve 60'lı yaşların başında bu değişimlerin yoğunlaştığını vurguluyor.

Araştırma, 25 ila 75 yaş aralığındaki gönüllüler üzerinde yapıldı ve binlerce molekül ile bağırsak ve cilt mikroplarının takibi gerçekleştirildi. 44 yaş civarında başlayan ilk değişim dalgası, kardiyovasküler hastalık riskini artıran molekülleri içerirken, 60 yaş civarında ikinci bir dalga bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde etkili olan molekülleri içeriyor.

BEKLENMEDİK BULGULAR

Başlangıçta, 40'lı yaşlardaki değişimlerin sadece kadınlarda görülen perimenopozal süreçten kaynaklandığı düşünülse de, aynı değişimlerin erkeklerde de gözlemlendiği ortaya çıktı. Bu durum, yaşlanma sürecindeki değişimlerin cinsiyet fark etmeksizin belirli yaşlarda hızlandığını gösteriyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bu bulgular, özellikle 60 yaş sonrası Alzheimer ve kardiyovasküler hastalık riskindeki dik artışla örtüşüyor. Araştırmacılar, bu yaşlarda belirli moleküler değişimlerin gerçekleşmesinin, bu tür hastalıkların ani artışlarına zemin hazırladığını düşünüyor. Aynı zamanda, yaşam tarzı faktörlerinin bu süreçte rol oynayabileceği, özellikle 40'lı yaşların ortasında alkol metabolizmasındaki değişikliklerin stresle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

EGZERSİZİ ARTTIRIN

Çalışmanın bulguları, yaşlanmanın yalnızca kronolojik bir süreç olmadığını, biyolojik değişikliklerin de belirli yaşlarda hızlandığını gösteriyor. Prof. Michael Snyder, "Hala sağlıklıyken yaşam tarzlarımızı ayarlamaya çalışmamız gerektiğine inanıyorum" diyerek, bu bulguların daha hızlı kas kaybı dönemlerinde egzersizi artırmak gibi hedefli müdahalelere yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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