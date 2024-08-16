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Camda fırladı hayatı kaydı | 3 ay komada kalan Zeki Can'a mucize dokunuş!

Zeki Can Akhun, trafik kazası geçirdi. Komaya girdi. Sağlam beyin hücreleri iyileştirildi. Ve 2 yıl sonra komadan çıkıp ailesiyle bir araya geldi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Camda fırladı hayatı kaydı | 3 ay komada kalan Zeki Can’a mucize dokunuş!

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Ankara'da yaşayan Zeki Can Akhun, 2 yıl önce henüz 16 yaşındayken trafik kazası yaşadı. Camdan fırladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 3 ay komada kaldı. Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, Zeki'ye mucize bir tedavi uyguladı. Sağlam beyin hücrelerini iyileştirmeyi başardı. Akhun, 2 yıl sonra ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Karadaş, "Hastamıza, ilk olarak nöronlar için gerekli vitamin, mineral içerikli beslenme destekleri verildi. Antioksidan tedaviler uygulandı, cihaz destekli nöron uyarım tedavileri yapıldı" şeklinde konuştu.

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