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Eskişehir'de dehşet saçan Arda Küçükyetim'in arkadaşına söyledikleri kan dondurdu: Bunlar benim hoşuma gidiyor

Arda Küçükyetim, bilgisayar oyunundan etkilenip sokağa çıktı. Önüne geleni bıçakladı. Arkadaşına ise sürekli “Sokaktaki kedilere tekme atıyorum, adam öldürme videoları izliyorum, eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor” dediği ortaya çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Eskişehir’de dehşet saçan Arda Küçükyetim’in arkadaşına söyledikleri kan dondurdu: Bunlar benim hoşuma gidiyor

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Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, bilgisayar oyununda gördüklerinin aynısını yaptı. Nazi sembolü olan Kara Güneş'li yelek giyinip kaskını taktı. Önüne gelen 5 kişiyi bıçakladı. Tutuklandı. Arda'nın arkadaşlarının anlattıkları ile dehşet içinde bıraktı. Onlar arasında Ayaz B. de vardı. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ve mesajlaşma uygulaması sayesinde Arda ile tanışan Ayaz'nın sözleri dehşet içinde bıraktı.

'BABASI DÖVÜYORMUŞ'
Bulut, Arda'yı anlatırken hala şoktaydı: Arda mesajlaşma uygulamasından arkadaşımdı. Bana 'Parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum. Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu. Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. 'Babam beni dövüyor' diyordu. Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum. Başka bir arkadaşım bana haberi gösterdi. Olayı gördüğümde çok şaşırdım.

ÖZEL SİPARİŞ
Arda Küçükyetim'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarken saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği belirlendi. Buna göre saldırgan Arda, 1.5 kilo ağırlığındaki Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten sipariş verdi. 2 bin 314 TL ödedi. İthalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı. Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.
Arda Küçükyetim, olaydan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Tutuklandı. Bu arada Arda'nın ailesiyle arasının hiç iyi olmadığı ve bu yüzden dedesi ve anneannesiyle kaldığı vurgulandı.

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