İçişleri kayıp Suriyelileri araştırıyor: Sayıları son 3 yılda 634 bin azaldı

İçişleri Bakanlığı kayıp Suriyelilerle ilgili başlattığı araştırmada sığınmacıların Avrupa'ya geçmiş olabileceği üzerinde duruyor. Adresinde bulunmayan 731 bin Suriyeli sığınmacıdan 396 bini uyarılara rağmen adres güncelleme başvurusu yapmadı, kaydını güncelleyen Suriyeli sığınmacı sayısı 130 binde kaldı. Kayıp Suriyelilere ilk aşamada verilen 90 günlük süre bu ay sonunda dolacak. Bu süre içinde adresini güncellemeyen sığınmacıların kayıtları askıya alınacak. Sığınmacı sayısı ise son üç yılda 634 bin azaldı. Resmi verilere göre 2021 yılında 3 milyon 737 bin geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli varken bu sayı 1 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 3 milyon 103 bine düştü.

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