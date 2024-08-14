AK Parti 23 yaşında: Milyonları aşan üye sayısı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bugün kuruluşunun 23. yılını kutlayacak AK Parti'nin Türk siyasi tarihindeki yeri ve önemi ile 22 yıllık iktidarı süresince karşılaştığı sorunlar ve bunlara dönük çözümlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

MİLYONLARI AŞAN ÜYE SAYISI

Kuruluşundan bir yıl sonra iktidara gelen AK Parti'nin, Türkiye'yi sorunlarını çözerek, fırsatlarını değerlendirerek büyüttüğüne işaret eden Ala, Türkiye ile AK Parti'nin de büyüdüğünü, 12 milyona yakın üyesiyle dünyada da sayılı parti ve sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'yi 22 yıldır iktidarda tutuyor.