Bir kadın daha kocası tarafından katledildi!

İstanbul Arnavutköy'de Serpil Gül (35), 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Gül (40) ile sünnet olan oğulları için buluştu. Aralarında 'çocuklara sen bak' tartışması çıktı. Harun Gül, eşi Serpil Gül'e sokak ortasında ateş açtı.

3 KURŞUN SIKTI

Talihsiz kadını, kafasından 3 kurşunla vurdu. Polis gelene kadar da eşinin başında bekledi. Bu sırada çevredekiler, katili linç etmeye yeltendi. Ama Gül, elindeki silahla kimseyi yanına yaklaştırmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, katil koca Harun Gül'ü silahıyla birlikte Serpil Gül de gözaltına aldı.