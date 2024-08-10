Ölümcül hastalığın tedavisini buldu tıp literatürüne girdi | Türk doktorun başarısı ödüllendirildi

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, genetik kökenli bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik çalışmaları ve "CHAPLE Sendromu"nun tanısını koyup, tedavisini bularak dünya tıp literatürüne kazandırması dolayısıyla Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu (EFIS) tarafından 'Doğunun yıldızı' ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen, kalıtsal bir hastalık olan CHAPLE sendromu nedeniyle 7 çocuğunu kaybeden ve kendisi de aynı hastalığın pençesinde yıllardır şifa arayan 45 yaşındaki Hatice Halil ile 6,5 yaşındaki kızı Lara'nın hayata tutunmasını sağladı.

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