En zeki insanların evinde bulunan 5 eşya listelendi! Eğer odanızda bu varsa dahi sayılıyorsunuz

Jenna Goudreau tarafından 2021 yılında yapılan bir çalışma, zeki ve başarılı insanların evlerinde bazı ortak özellikler olduğunu ortaya koydu. Başarılı insanların yaşam biçimleri ve alışkanlıkları, başarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İşte milyonlarca evde yapılan araştırmalar sonucunda, en zeki insanların evlerinde bulunan beş eşya...