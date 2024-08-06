Tatlıcı miras davasında yeni gelişme: Uğur Tatlıcı üvey ağabeyi hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Mehmet Salih Tatlıcı 2009'da öldü. 3 milyar dolarlık mirasını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur'a bıraktı. İlk eşinden olan çocukları, anne ve oğluna çok sayıda miras davası açtı. Davalar 15 yıldır devam ederken Nurten Tatlıcı ölüm tehditleri aldığını anlattı. Şimdi de oğlu Uğur savcılığa gitti. Üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı'nın kendisini öldürmek için plan yaptığını söyledi.

740 MİLYON DOLARLIK DAVA

Tatlıcı, önleyici tedbir talep etti. Ayrıca üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı'nın kendisine usulsüz bir şekilde ABD'de 740 milyon dolarlık tazminat davası açtığını ifade etti. Savcılık şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şikayete konu ölüm tehdidi içeren mailler inceleme altına alındı. Tehditlerin kim yada kimler tarafından yapıldığı tespit edilemedi. Savcılık şüpheli tespiti yapılamadığı için dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.



TAT TOWERS'A 1 MİLYAR DOLAR DEĞER BİÇİLİYOR

Şişli'deki Tat Towers'ın yanı sıra çok sayıda villa, konak, değerli arsa ile iş hanları dev mirasın içinde yer alıyor.