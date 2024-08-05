Spikerliği bırakıp çiftlik kurdu!

Televizyonlarda spikerlik yapan Asel Ceyhan, birçok kanalda çalıştıktan sonra ani bir kararla mesleğini bırakıp Aydın'da hayvancılık yapmaya başladı. 7 danayla başladığı hayvancılığa şimdilerde 100 hayvanla devam eden genç girişimci, "Türkiye'nin her yerinden mesaj yağıyor. 'Bu iş erkek işi' diyenler başarılarımı gördükten sonra 'Bırak' demekten vazgeçtiler" diyerek yaşadıklarını anlattı. Asel Ceyhan, "Babam hiçbir zaman başkasının işinde çalışmamızı istemedi. Bana hep 'Sen yaparsın' dedi. 2 sene öncesine kadar hâlâ bu işi bırak diyorlardı. Başarılı olduğumu görünce 'Bırak' demekten artık vazgeçtiler" dedi.

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