Rus motovlogger Tatiana Ozolina’nın ölümüyle ilgili flaş detay!

Türkiye turuna çıkan Rus motovlogger Tatiana Ozolina, Milas'ta Onur Obut'un motosikletine çarpması sonucu savrularak yere çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bir görgü tanığı, olay anını anlattı. Buna göre Türk motovlogger Onur Obut, fenomen Ozolina'ya arkadan çarptı. Kaza sonrası genç kadının başından fırlayan kaskında takılı olan kamerayı, "Kamera benim" diyerek yanına aldı. "Motohydro" adlı YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, görgü tanığının anlattıklarıyla ilgili Instagram yazışmaları yer aldı:

ONUR KÖTÜ NİYETLİ

"Olay gerçekleştikten sonra Alex'in ifadesine göre Onur, Tatiana'nın motorunun arkasına çıkıyor. Fakat Onur ifadesinde onun Tatiana'ya arkadan çarptığını söylüyor. Bu bence gerçeği yansıtmıyor. Tatiana'nın motoru arkadan, Onur'un motoru ise önden darbe almış. Bu kazayı gözleri ile gören bir tanık daha var. Tanığın iddiaları doğru ise Onur, kötü niyetli bir şey yapmış. Olayı örtmeye çalıştı. Arkadaşımız Tatiana'nın kamerasını buluyor, fakat Onur, kamera benim diyerek kamerayı görgü tanığından alıyor. Bu arkadaşımız Onur ve arkadaşlarından korktuğu için bu güne kadar ifadeye gitmemiş. Bizle konuştuktan sonra ifade vermeye karar verdi". Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise iddiaların araştırıldığını, görgü tanığının henüz ifade için emniyete gelmediğini vurguladı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Onur Obut, Tatiana Ozolina ve Rus uyruklu S.K'yi Türkiye'yi gezdirmek için davet ettiğini anlatmıştı. Sonra hazırlanan olay yeri raporunda Obut'un Rus kadına arkadan çarpıp 20 metre sürüklenmesine sebep olduğu ve kazada asıl kusurlu olduğu anlaşılmıştı.