SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kenan Işık'a son veda

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in efsane sunucusu, oyuncu ve gazeteci Kenan Işık (76), 10 yıl önce geçirdiği beyin kanamasının ardından girdiği komadan çıkamadı. Önceki gün hayata gözlerini kapadı. Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Kenan Işık’a son veda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in efsane sunucusu, oyuncu ve gazeteci Kenan Işık (76), 10 yıl önce geçirdiği beyin kanamasının ardından girdiği komadan çıkamadı. Önceki gün hayata gözlerini kapadı. Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Işık ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, oğulları Ahmet ve Mehmet Işık taziyeleri kabul etti. Kenan Işık'ı sağlığında göremeyen torunu Doruk Işık (9), cenazede dedesinin fotoğrafını taşıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: Hava saldırısı değil yakından roket! | Suikastta İran’ın parmağı mı var?
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! İran intikam bayrağını göndere çekti
CHP’li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında
Lağım çukuru Ekşi Sözlük yine iş başında! Hamas Lideri Haniye suikastı üzerinden Türkiye’yi hedef aldılar: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
Tapuda dolandırılmamak için bunlara dikkat! İşlemleri hızlandırma vaadine inanmayın: Şifre ve belge paylaşmayın...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye gelecek: Tarih belli oldu! | Numan Kurtulmuş’tan çağrı! TBMM Filistin için toplanacak
Halk TV’den İsrail güzellemesi! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın geliriz söylemini İsrail için kullandı! RTÜK’ten soruşturma
Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...
Süper Lig ekibi Trabzonspor’da bir transfer daha tamamlandı! Okay Yokuşlu’yu renklerine kattı! İşte ücreti...
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram’a reklam vermek İsrail’e destek vermektir
Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik
Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş
SON DAKİKA