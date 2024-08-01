Kenan Işık’a son veda

ATV'nin reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in efsane sunucusu, oyuncu ve gazeteci Kenan Işık (76), 10 yıl önce geçirdiği beyin kanamasının ardından girdiği komadan çıkamadı. Önceki gün hayata gözlerini kapadı. Işık'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Işık ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, oğulları Ahmet ve Mehmet Işık taziyeleri kabul etti. Kenan Işık'ı sağlığında göremeyen torunu Doruk Işık (9), cenazede dedesinin fotoğrafını taşıdı.

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