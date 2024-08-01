Hatay İskenderun’da yaşayan Miyase Demirkoparan’ın gönülleri fetheden hikayesi!

Hatay İskenderun'da yaşayan Miyase Demirkoparan (28), asrın felaketi depremlerin ardından 10 ay boyunca koordinatör kaymakam olarak canla başla görev yaptı. 3 ay önce Aksaray Sarıyahşi'ye atandı. Sıcakkanlılığı ve halkla iç içe olması nedeniyle kısa sürede ilçe halkının sevgisini kazandı. Okulları ziyaret etti. Mevsimlik tarım işçilerin çadırlarına misafir oldu. Ev ziyaretleri yapıp, öğrencilere deneyimlerini anlattı. Son olarak Toklu Kalesi'ne makam aracı ile değil traktörün kasasında gitti. Bu fotoğraf birçok vatandaşa 'Helal olsun' dedirtti.

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