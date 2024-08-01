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Genç adamın feci ölümü: Beton zemine çakıldı

Tekirdağ'da acı bir olay yaşandı. Ergene ilçesinde apartmanın 3. katından düşen 2 çocuk babası Muhsin Çapın kaybetti. Genç adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 10:55 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:56
Genç adamın feci ölümü: Beton zemine çakıldı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde apartmanın 3. katından düşen 32 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı 01.45 sıralarında Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki ikamet balkonunda alkol aldığı öne sürülen Muhsin Çapın (32), bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü.

Balkondan düşen Muhsin Çapın hayatını kaybettiBalkondan düşen Muhsin Çapın hayatını kaybetti

Çapın'ın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balkondan düşen Muhsin Çapın hayatını kaybettiBalkondan düşen Muhsin Çapın hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcı ve Olay Yeri İnceleme uzmanlarının incelemelerinin ardından Muhsin Çapın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Evli ve 2 çocuk babası Muhsin Çapın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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