Genç adamın feci ölümü: Beton zemine çakıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde apartmanın 3. katından düşen 32 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı 01.45 sıralarında Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki ikamet balkonunda alkol aldığı öne sürülen Muhsin Çapın (32), bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü.