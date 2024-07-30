Dilencinin üzerinden 10 bin 780 lira çıktı: Ekipler, şaştı kaldı

Elazığ'da zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon başlattı. Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek üzerlerinde arama yapıldı. Kontrollerde sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı.

Hasılatı gören ekipler de şaşırdı. Zabıta Amiri Kadir Temur, "Üzerinden 11 bin liraya yakın para çıkan şahıs adına tutanak tutuldu. Paralar kayıt altına alındı. İnsanlarımızın dini duygularını istismar edenlerin günlük kazançlarını görüyorsunuz. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 1 ayda kazandığı parayı bunlar bir-iki günde kazanıyor. Sakın bunlara para vermeyin" ifadelerini kullandı.