Eğirdir boğuluyor! Türkiye’nin en büyük 4. gölünde tehlike günden güne artıyor!

Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan ve son yıllarda ciddi kuraklık tehdidi altında bulunan Eğirdir Gölü'nde kirliliğin göstergesi su yosunları olarak da bilinen algler ile göldeki otçul balıkların tükenmesine bağlı hızla çoğalan su bitkileri, göl yüzeyini kapatmaya başladı.

DR. Erol Kesici, "Eskiden gölün doğal ekosisteminde dokuz çeşit otçul balık bulunmaktaydı. Balıklandırma için atılan levrek, sazan gibi balıklar bu otçul balıkları yedi. Halbuki bu bitkiler otçul balıkların en iyi besinleriydi" ifadelerini kullandı. Gölü kaplayan tabaka oksijeni azaltıyor ve canlıların ölümüne neden oluyor.