Selfie kabusu

İstanbul'da önceki gün Haliç Köprüsü'ne gelen Nalan Kaya (25 ), fotoğraf çekilmek istedi. Ancak dengesini kaybedince denize düştü. o sırada Kaya'nın üzerinden sehir halinde olan bir tekne geçti. Başka bir tekne kaptanı genç kızı fark etti. Kaptan Hasan Mutlu ve arkadaşı, kızı tekneye çıkardı. Dakikalarca kalp masajı yaptı. Kızın ağzından biraz deniz suyu, ardından da kan gelmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri Kaya'yı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kaya, makinaya bağlandı. Doktorlar genç kızın yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Nalan Kaya'yı denizden çıkarıp boğulmaktan kurtaran kaptan Hasan Mutlu, "Yolcu taşıyordum. Bir çığlık sesi duydum, kız denizde hareketsiz şekilde duruyordu. Arkadaşlarımla hemen tekneye çıkardık. Ciğerleri patlamış. Ağzından kan gelmiş. O halde denizde 15 dakika kadar kalmış. Biraz daha kalsa denizin dibine batardı ve bulmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Sudan çıkardığımızda nefes almıyordu" şeklinde konuştu.