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80 yaşındaki Şaziye Karagöz'e sığırdan kalp kapakçığı başarıyla takıldı

Şaziye Karagöz, yürüme, uykusuzluk, ağrı ve nefes problemi şikayetiyle hastane başvurup ameliyata alındı. Sığırdan nakledilen kalp kapakçığıyla sağlına kavuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
80 yaşındaki Şaziye Karagöz’e sığırdan kalp kapakçığı başarıyla takıldı

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Kastamonu'da yaşayan Şaziye Karagöz (80), yürüme, uykusuzluk ve nefes problemi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bypass ve kalp kapakçığı ameliyatına alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Burak Tamtekin, "Şaziye teyzemize sığırdan elde edilen kalp kapakçığı taktık. Canlı, biyolojik kapak bunlar. Çok sağlıklılar... Şu anda bu ameliyatı olan 10 hastamız da sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmekte" dedi.

Şaziye Karagöz ise tansiyon rahatsızlığı için hastaneye gittiğini belirterek, şunları söyledi: Ameliyattan önce hiç yürüyemiyordum, kalbim sıkışıyor, sırtım çok ağrıyor ve nefesim kesiliyordu. Uyuyamıyordum. Şimdi Allah'a şükürler olsun iyiyim, yürüyorum, yemem içmem iyi, ağrım sızım yok. Ameliyattan sonra hiçbir şey fark etmedim. Hatta toparlandım, kilo aldım. 80 yaşındayım ameliyattan sonra gençleştim.

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