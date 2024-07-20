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Tottenham Turks çetesinin lideri İzzet Eren Moldova’da katledildi! İşte scooterlı suikastçı

Tottenham Turks çetesinin lideri İzzet Eren, Moldova’da bir kafede silahlı saldırıda katledildi. Yüzü maskeli saldırganın, olay yerine elektrikli scooter ile geldiği, gayet soğukkanlı olduğu gözlendi.

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Tottenham Turks çetesinin lideri İzzet Eren Moldova’da katledildi! İşte scooterlı suikastçı

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Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir kişi, geçen hafta uyuşturucu işi yapan Tottenham Turks çetesi lideri İzzet Eren'i, bir kafede kahve içerken öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Suikastçının görüntülerine TAKVİM ulaştı. Görüntülerde olay yerine elektrikli scooter ile gelen yüzü maskeli saldırganın, soğukkanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Polis, bugüne kadar saldırganla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadı. Saldırı 2012'den bu yana devam eden ve Londra sokaklarında korku salan Tottenham Turks ve Hackney Turks arasındaki kanlı hesaplaşmanın son halkası oldu. Hackney Turks çetesinin liderlerinden "Kız Ali" lakaplı Ali Armağan'ın (32) öldürülmesiyle başlayan çeteler savaşında, Tottenham Turks çetesinin başındaki Eren ailesinden Kemal Eren felç kalırken, Zafer Eren, Londra'daki evinin önünde, Behzat ve Hüseyin Eren ise Kahramanmaraş'ta öldürüldü.

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