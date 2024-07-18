Klima cinayeti

İstanbul Arnavutköy'de aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H., önceki gün havaların ısınmasıyla "klimayı neden açmıyorsun" diyerek birbiriyle tartıştı. Olayın büyümesiyle Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa attı. Kamilcan H. başına aldığı darbe ile baygınlık geçirip yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Kamilcan H.'yi hastaneye kaldırdı. Olay anı kameralara saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Kamilcan, iki gün yaşam mücalesinin ardından hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ahmet Ç., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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