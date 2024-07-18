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Aydın'da tamirci dehşeti!

Televizyoncu Mehmet G., tamir için gittiği evde tartışma çıkması üzerine çekici eline aldı. Ev sahibi ve yakınlarına saldırdı. Yaralanan 4 kişilik aile, tedavi altına alındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Aydın’da tamirci dehşeti!

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Aydın Nazilli'de televizyon tamircisi Mehmet G., kendisini çağıran Hulusi Duran'nın önceki gün tamir için evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Çekici eline alan Mehmet G, önce Hulusi Duran'ı yaraladı.

Ardından eşi Nakşiye Duran (60), kızı Hatice G. (37) ile torunu Beyza G.'yi (6) de saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı aileleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, Mehmet G.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Hulusi Duran'ın kafatasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü anlaşıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Eşi Nakşiye ve torunu Beyza'nın kafasındaki çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği saptandı. Baba Hulusi Duran ile kızı Hatice'nin durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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