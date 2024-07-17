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İzmir'in Seçil Erzan'ı müşterilerini nasıl dolandırdığını anlattı: ‘300 milyonu estetiğe harcadım’

10 müşterisini 300 milyon lira dolandırmaktan yargılanan banka müdürü Hatice Ö. ifadesinde “Obezite ve estetik ameliyatları oldum. Bunlar için çok para harcadım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
İzmir’in Seçil Erzan’ı müşterilerini nasıl dolandırdığını anlattı: ‘300 milyonu estetiğe harcadım’

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan bir bankanın şube müdürü Hatice Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Hatice Ö. ifadesinde, müşterilerinin birikimlerini ve mevduatlarını daha sonra kendilerine iade etmek üzere kullandığını söyledi.

'AİLEMİN KURBANIYIM'
Ailesinin girdiği ticari iş ve işlemlerdeki başarısızlıklarının kurbanı olduğunu öne süren Hatice Ö., "Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım. Müşterilerinin son dönemde faize yönelmesi nedeniyle ödeme sıkıntısına girdim. Hatice Ö., şunları söyledi, "Müşterilerimi, paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım. Böylece, sanki kendi talimatları yerine getirilmiş gibi görünüyordu. Hesap cüzdanlarındaki imzalar bana aittir."

'MÜŞTERİLERİMİN PARALARI ERİDİ'
İfadesinde obezite ve estetik ameliyatları olduğunu da belirten Hatice Ö., "Bu süreçte obezite ve estetik ameliyatları oldum. Bunlar için çok para harcadım. Ben bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır. Böyle olunca müşterilerimin de paralarını çekme istekleri arttı ve ben de işin içinden çıkamadım. Parasını çekmek isteyen müşterimin talebini başka bir müşterimden karşılamaya çalıştım. Şikayetçilerin de paraları böyle böyle eridi gitti." Hatice Ö'nün 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor.

ÇIKMAYA ÇALIŞTIKÇA BATTI
Hatice Ö. ifadesindeki itiraflarda ailesinin de çok borcu olduğunu ve onları ödemek için bu yola başvurduğunu söylüyor. Hatice Ö. hesap cüzdanlarını da evindeki printerdan dolduruyordu.

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