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Avukat baba duruşmaya 11 aylık bebeğiyle katıldı: ''Baba olarak sorumluluk aldım''

Avukat Tayfun Budak, eşinin ve kayınvalidesinin işi olduğundan duruşmaya 11 aylık kızı Asel Dora ile katıldı. Budak, “Adliyede duruşmalara beraber gittik. O da hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Avukat baba duruşmaya 11 aylık bebeğiyle katıldı: ’’Baba olarak sorumluluk aldım’’

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Kocaeli Gebze'de avukat Tayfun Budak, geçtiğimiz günlerde işletmeci eşi Burcu Budak'ın toplantısı olması sebebiyle 11 aylık kızı Asel Dora'yı yanına aldı. Bebeği ile birlikte önce ofisine, ardından da Adliye'ye gitti. Duruşmaya kızıyla katıldı. Bebek Asel Dora'yı kangurusuna sardı. Bir yandan adliyedeki işlerini halletti, diğer yandan kızıyla ilgilendi. Babasına zorluk çıkartmayan Asel bebek, duruşma salonunda, koridorda meraklı gözlerle olup biteni izledi. Baba ve kızını birlikte gören vatandaşlar ve personellerin yüzlerinde tebessüm oluştu.

"BABA OLARAK SORUMLULUK ALDIM"
Tayfun Budak, kayınvalidesinin zaman zaman kendilerine destek olduğunu söyledi. Avukat Budak, "O gün kayınvalidem şehir dışındaydı, eşimin de toplantısı vardı. Baba olarak sorumluluğu aldım. Çocuğumu önce ofise, ardından da adliyeye getirdim. O da hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi. Hakim, katip, kızımla ilgilendi. Bana yardımcı olmaya çalıştılar" dedi.

"GÜZEL BİR GELECEK OLMASINI DİLİYORUM"
Budak, "Günümüz güzel geçti. Küçük de olsa adliyenin tozlu merdivenlerinde dolaştı, adliyenin tozunu yuttu. Hukuk adına, insanlık adına güzel bir geleceği olmasını diliyorum. İnşallah o da baba mesleğini seçer ve avukat olur" sözlerini kaydetti.

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