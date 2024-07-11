İki farklı yüzü var gibi görünen Enes’e destek çıkıldı

Adana Seyhan'da yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçük çocuğu 14 yaşındaki Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi. Ardından yüz bölgesinde kitle oluşmaya başladı. Kitle yıllar içinde büyüdü. Milyonda bir ihtimal ile ortaya çıktığı belirtilen kitle nedeniyle bir gözünü de kaybeden Enes, zor günler geçirmeye başladı. Adana'da faaliyet gösteren Ogün Sever Okur'un başkanlığındaki Ogün Abi Derneği, Enes'in ailesi ile iletişime geçti. 'Ankara Abisi' diye bilinen fenomen Yasin Oyanık'ın da desteğiyle Ankara'ya götürülen Enes, Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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