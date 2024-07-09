PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sabancı ailesinde miras için hukuk savaşı

İhsan Sabancı’nın evlilik dışı ilişkiden olan kızı Sevilay Sabancı’nın ardından, Sevgi Sabancı da hukuk mücadelesinde sona yaklaştı. Mirası kazanırsa babasının adına vakıf kuracağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Sabancı ailesinde miras için hukuk savaşı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sabancı Ailesi, iki kız kardeşin miras davasıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Merhum işadamı İhsan Sabancı, Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişki yasadı. Bu beraberlikten dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, 20 yıllık hukuk mücadelesini kazanıp ailenin soyadını aldı. Ardından miras davası açtı. Hakkına düşen parayı almak için Atlı Köşk'ün 1/48 hissesini 200 milyon TL'ye satışa çıkardı. Yıllarca mahkeme kapılarını aşındıran Sevgi Sabancı da, kardeşi gibi mirasa ortak olmak için çabaladı. Sabancı ailesine karşı tam 9 ayrı miras davası açtı.

SULH İSTEDİM OLMADI
Aile tarafından "Bizim avukat ordumuz var, mücadele edemezsin" diye üstü kapalı tehdit edildiğini anlatan Sevgi Sabancı, "Aileye zeytin dalı çok uzattım ama olmadı. Ben, kardeşlerim Sevgilay ve Murat dava açtık. Kimseyi üzüp kırmadan hakkım olanı almak istiyorum. Babamı 16 yaşındayken kaybettim. Babamın anısına yazdığım kitapta anlattım yaşadıklarımı. Aslında hakkım olan verilseydi, ben sulh içinde çözmek isterdim. Maalesef sulh içinde çözülemedi. Yoksa aile konularımızı deşifre etmekten memnun değilim. Sabancı bünyesindeki bütün şirketlerde hakkım var. En önemlisi Atlı Köşk ve Akbank. Akbank'ta alacağım miktar çok büyük. Kardeşim Güler de mağdur aslında" ifadesini kullandı.

BABAM OBEZDİ
Sabancı, mirası kazanırsa ne yapacağını da açıkladı: Kilosu yüzünden babamın sağlığı çok etkilenmişti. Obeziteyle mücadeleyle ilgili vakıf kuracağım ve oraya bağışta bulunacağım. Geri kalan parayı da 2 evladıma bırakacağım. Miras davasını kazanacağıma inanıyorum".

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj
Dijital Mecralar Komisyonu’nun TBMM’nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
TÜİK açıkladı! Getiri şampiyonu borsa: Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
PKK’ya teröristan yok! IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed: Terör örgütü PKK topraklardan çıkmalıdır
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
SON DAKİKA