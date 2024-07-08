Ordu ve Muş’ta sağanak yağış sele neden oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da aşırı yağış sele neden oldu. Çay Mahallesi'nde Hatice Kocakoç (83), sel sularında kapıldı. Kocakoç'un cansız bedeni, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Aniden bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle Muş'ta da sel yaşandı. Malazgirt'te büyük hasar oluşurken. bir çok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Karataş'ın cenazesi sel sularından çıkarıldı.

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