Aile dehşeti

Malatya Arguvan'da İsmet Budak (64), aile sorunlarından dolayı bunalıma girdi. Boşanma aşamasında olan kızı Cansu Aslan (33) ile tartıştı. Kavgayı önlemek isteyen eşi Songül Budak (64), Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan'a (5) ateş açtı. Sonra intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine eve jandarma ile sağlık ekipleri geldi. Yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan katil zanlısı İsmet Budak, hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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