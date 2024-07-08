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Aile dehşeti

İsmet Budak, boşanma aşamasında olduğu kızı Cansu Aslan ile tartıştı. Önce eşi Songül’ü, ardından kızı ve torunu Buğlem’i kurşunladı. Sonra da kendi kafasına sıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Aile dehşeti

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Malatya Arguvan'da İsmet Budak (64), aile sorunlarından dolayı bunalıma girdi. Boşanma aşamasında olan kızı Cansu Aslan (33) ile tartıştı. Kavgayı önlemek isteyen eşi Songül Budak (64), Cansu Aslan ve torunu Buğlem Aslan'a (5) ateş açtı. Sonra intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine eve jandarma ile sağlık ekipleri geldi. Yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan katil zanlısı İsmet Budak, hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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