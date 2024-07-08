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Acıya açılan kapı

8 ay önce diş kliniğinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in odasına ilk kez giren anne babası bir kez daha yıkıldı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Acıya açılan kapı

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Bursa'da, özel bir diş kliniğinde yaklaşık 8 ay önce, 1 dişi çekilen, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ailesi, evlat acısını unutamıyor.

'ÇOCUK GİBİYİZ...'
Soruşturma sürerken, Deniz'in anne ve babasının, evlat acısı ilk günkü gibi taze. Elena-Aydın Sönmez çifti, olayın ardından 8 ay sonra, ilk kez cesaret edemedikleri çocuklarının odasına girip, yaptığı resimlere, fotoğraflarına ve oyuncaklarına bakarak duygu dolu anlar yaşadı. Aydın Sönmez, "Artık hiçbir şeyin tadı yok. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibiyiz. Bu kapının açılması bizim için çok zor oldu. Ölüm sonrası ilk kez odasına girdik. Yatağına oturup burada anılarımızı tazeledik. Oğlumun hayvanlara gösterdiği merhameti, doktor arkadaşlar oğluma göstermediler. Eşim gözlerimin önünde eriyor" ifadesini kullandı. Anne Elena Sönmez ise "Hala öldüğüne inanmıyorum. Deniz'in ölümünü kabul edemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

ADALET İÇİN İZİN GEREKİYOR
İddianamenin henüz hazırlanmadığını ifade eden Sönmez, "Polis ekiplerimiz, olayın olduğu ertesi gün kamera görüntülerini gidip alıyorlar. Firma görüntüleri vermek istemiyor. Ankara'daki özel sağlık kurulu izin vermediği için ne savcı ne bir yargı organı bu doktorlara müdahale edemiyor" dedi.

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