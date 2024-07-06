98. Gazi Koşusu’nda başarıya imza atan Akın Sözen’in, yeşil sahalardan hipodroma geçiş yaptığı ortaya çıktı

Kastamonu Çatalzeytin'de 1987'de doğan Akın Sözen, çocukluk yıllarında futbola merak saldı. Amatör kulüplerden Cennet Barbarosspor'un altyapısında futbola başladı. İki yıl sonra Galatasaray'ın altyapı seçmelerine katıldı.

Bin 200 kişi arasından seçilen 7 kişiden biri olmayı başardı. O dönemde seçilen diğer isimler arasında Arda Turan, Uğur Uçar da vardı. Ancak o 2004'de jokeyliğe adım attı. 6 ayda 100 yarış kazanarak adını hipodrom listelerine yazdırdı. Son olarak Dragon Flame isimli atıyla 98. Gazi Koşusu'nu kazandı. Büyük gurur yaşadı.