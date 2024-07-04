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Maganda dehşeti

10 aylık Pera bebek, annesi Buse Palabıyık’la balkonda oynarken maganda kurşununun hedefi oldu. Talihsiz yavru kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Maganda dehşeti

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Dehşete düşüren olay Aydın'da yaşandı. Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandanın silahından çıkan kurşun evinin balkonunda oynayan 11 aylık Pera bebeğin ölümüne yol açtı. Önceki gün meydana gelen olayda Kerim Palabıyık, Buse Palabıyık çiftin çocukları 11 aylık Pera Palabıyık annesiyle evlerinin balkonunda oynuyordu. Yoldan geçen düğün konvoyundaki bir maganda havaya ateş açtı. Silahtan çıkan mermi balkonun tavanından sekerek Pera bebeğin başına ispat etti. Hastaneye kaldırılan talihpsiz yavru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı baba Kerim Palabıyık,"Eğlencede silah atılmasın. Başkaları zarar görmesin. Annelerin, babaların gözleri yaşla dolmasın"dedi. Düğün konvoyunda ateş açan şahsın yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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