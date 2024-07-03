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Kayıp Prof. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı'nda bulundu

Prof. Bekir Karasu, 5 gün önce sırra kadem bastı. Telefon sinyallerini takip eden ekipler Porsuk Çayı’na yoğunlaştı. Karasu’nun cesediyle karşılaştı. Elleri arkadan bağlanıp suya atılmıştı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Kayıp Prof. Bekir Karasu’nun cesedi elleri bağlı halde Porsuk Çayı’nda bulundu

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Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu, 5 gün önce evden çıktı. Ancak bir daha dönüş yapmadı. Ailesi polisin kapısını çaldı.

Ekipler güvenlik kameralarını tek tek taradı. Cep telefonu sinyallerini incelemeye aldı. Prof. Karasu'dan son sinyalin alındığı alan Porsuk Çayı'ydı. Çayda araştırma yapan ekipler, Karasu'nun cesediyle karşılaştı. Elleri arkadan bağlanmıştı. Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı ve 5 kişilik grubu aracına aldığı saptandı.

Kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği anlaşıdı. Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği ortaya açıktı. Karasu'ya ait terk edilmiş halde bulunan araç da gasp edilmişti. Olayla ilgili 7 şüpheli belirlenirken 5 kişi gözaltına alındı. Ön otopside Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlenirken kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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