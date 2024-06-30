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Üst kattan gelen sesten rahatsız oldu 5 kişilik aileyi katletti!

Tahsin Ünser, üst katta oturan komşusunun çocukları Mustafa ve Ceyda Turgut’un çıkardığı seslerden rahatsız oldu. 5 kişilik aileyi katletti. Katil zanlısı, mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Üst kattan gelen sesten rahatsız oldu 5 kişilik aileyi katletti!

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Ankara Sincan'da 22 Kasım 2023'te Tahsin Ünser (72), "çocukları gürültü çıkarıyor" gerekçesiyle üst kattaki komşusunu evine giderek bağırmaya başladı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tahsin Ünser, av tüfeğine sarıldı. Evde bulunun babanne Behiye Turgut (71), Hamdi Turgut (41), Sunay Turgut (40), Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut'a (11) ateş açtı. Olayda sadece evin 3 yaşındaki otizmli çocuğu sağ kurtularak hayatta kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine ulaştı. Katil zanlısı Tahsin Ünser, gözaltına alındı. Talihsiz aile fertlerinin cansız bedenleri, gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Ünser, ç ıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DOMUZ KURŞUNUYLA VURDU
Savcılıkta verilen ifadesinde Ünser, "Dedemden kalma kırma av tüfeğini ve 14-15 adet domuz kurşununu yanıma aldım. Komşunun zilini çaldım, kapıyı Hamdi Turgut açtı. Kendisi beni içeri davet etti. Çocukları salonda top oynadığı için uyuyamadığımı söyledim. Hamdi Turgut ise 'Benim çocuğum top oynamasın mı?' diyerek üzerime yürüdü. Av tüfeğini çıkartarak Hamdi'ye tek el ateş ettim. Hemen sonrasında tüfeğe bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim, av tüfeğine tekrar fişek yerleştirerek Sunay Turgut'a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" diye anlattı.

YÖNETİCİ AYIRAMADI
Tanık E.Ö. ise savcılıkta verdiği ifadesinde 8 aydır binanın yöneticiliğini yaptığını belirterek, "Tahsin Ünser'i sakinleştirmeye çalıştım. Suna Turgut'a gürültü yapmamalarını söyledim ama bu konuyu çözemedim" ifadelerini kullandı. tüm bunlar üzerine hakim kalemi kırdı. Katil zanlısı Tahsin Ünser'in 'kasten öldürme' suçlarından 5 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Cani adam, parmaklıklar arkasına atıldı.

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