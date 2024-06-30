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6 ilimizde orman yangını çıktı! Selçuk-Kuşadası otoyolu trafiğe kapatıldı

6 ilde orman yangını çıktı. İzmir Menderes’te bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Selçuk-Kuşadası otoyolu trafiğe kapatıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
6 ilimizde orman yangını çıktı! Selçuk-Kuşadası otoyolu trafiğe kapatıldı

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İzmir'in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçelerinde, Kahramanmaraş Onikişubat'ta, Karaman Ermenek'te, Edirne Lalapaşa'da, Aydın Kuşadası'nda ve Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı. Alevleri söndürmek için ekiplere büyük mücadele başlattı. İzmir Menderes'teki orman yangınında kırsal Çamönü Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de 16 noktadaki yangınlar için bölgeye, 11 uçak, 27 helikopter, 972 personel ve 171 arazöz ve iş makinesinin sevk edildiğini duyurdu.

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