Kiracı dehşeti

Konya'da İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), vakfa ait bir işyerinin kiracıları arasında kira meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Aracına binen Parlatır, vakfa gitmek üzere yola çıktı. 2 şüpheli, Meram ilçesi Hatip caddesine geldiklerinde yaşlı adamın aracına çarptı. Aracından indiren şüpheliler, beyzbol sopasıyla çaresiz adamı öldüresiye saldırdı.
Şüpheliler, Parlatır'ın kendisinden geçmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra kendisine gelen talihsiz adam, yakınlardaki polis merkezine gidip yardım istedi. Vücudu kanlar içinde kalan Parlatır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kiracılar gözaltına alındı.