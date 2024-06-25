Yaz boyunca uzmanlardan uyarı! Önce kulağa giriyor oradan beyne ulaşıyor! Sinsice evinize gizlenebilir

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Kulağakaçan böcekleri bu yaz sadece rahatsızlık vermekle kalmıyor, aynı zamanda evlerimize sinsice sızarak sağlığımızı da tehdit edebiliyorlar. Uzmanlar, bu böceklerin evlerimize gizlice girebileceği konusunda uyarıyorlar.

KULAĞAKAÇAN BÖCEĞİNE DİKKAT Anadolu'nun bazı yerlerinde "gildan" olarak da bilinen bu böcekler, görüntüleri kadar korkutucu olmasa da sıcak yaz aylarında ciddi bir rahatsızlık kaynağı olabilirler. Zehirli olmamalarına rağmen, ısırdıkları yerler kaşınma ve ağrı yapabilir. Evinizin etrafında bahçe, park, ormanlık gibi alanlar varsa, bu böceklere evinizde rastlamanız kaçınılmazdır. Tatlı ve şekerli gıdalarla beslenen kulağakaçanlar, evinizde de yiyecek arayışına girebilirler.