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Gizem Nur Özkan'a depremde hayatını kurtaran madenciler tarafından büyük sürpriz

Gizem Nur Özkan, depremde enkazda kaldı. 54 saat sonra tonlarca betonun altından çıkarıldı. Aylarca hastanede yattı ama yılmadı. Avukat İbrahim Uğur Satıcı ile telli duvaklı düğün yaptı. Bu mutlu anında yanında onu kurtaran madenciler de vardı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Gizem Nur Özkan’a depremde hayatını kurtaran madenciler tarafından büyük sürpriz

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Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 11 ilimizi yıktı. O iller arasında Adıyaman da vardı. Adıyaman'daki Yaşamkent Sitesi de yıkılan binalar arasındaydı. Eczacı Gizem Nur Özkan ailesiyle enkazda kaldı. Annesi ve 3 kardeşi hayatını kaybederken o 54 saat sonra çıkarıldı. Gizem'i kurtaranlar arasında madenciler de vardı. Aylarca hastanede kalan genç kız, hayata sımsıkı sarıldı. Gönlünü Şanlıurfalı avukat İbrahim Uğur Satıcı'ya kaptırdı. Gizem, ömür boyu mutluluk için hayatının aşkıyla imzayı attı.

'O KADAR MUTLU OLDUM Kİ...'
Telli duvaklı gelin olan Gizem ile eşinin bu mutlu gününde özel misafirleri de vardı. Özkan'a, madenciler sürpriz yaptı. Ankara'da görevli madenci Okay Çiloğlu ve Ozan Saraçlı, eşleri ve çocuklarını alarak Gizem'i en kötü gününde olduğu gibi en güzel gününde de yalnız bırakmadı. Özkan, "Onlar beni ölümden değil de cehennemden kurtardı. Düğünüme davet etmiştim ama geleceklerini düşünmemiştim çünkü mesafe çok uzaktı. Sağ olsunlar aileleri ile gelmişler. Çok mutlu olduk" diyerek yaşadığı sevinci anlattı.

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